росія отримала від КНДР стару радянську військову техніку

Про це повідомляє військовий оглядач BILD Юліан Рьопке.

Аналітик посилається на відео, зняте на станції Шиманівська Амурської області Росії. На цьому відео на відкритих платформах зі сходу на захід везуть радянські 122-мм гаубиці Д-30. Він припустив, що це гаубиці, які везуть саме з Північної Кореї.

Гаубиці Д-30 виробляли у СРСР початку 1960-х років. Згодом на їх базі створили більш сучасні гаубиці Д-30А, які донині використовуються у російський армії. На опублікованому відео видно саме старі аналоги.