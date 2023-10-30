Войти | Зарегистрироваться
12:18

среда,
01 ноября
Онлайн
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Країна
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Суспільство

росія отримала від КНДР стару радянську військову техніку

31.10.2023 / 12:16
росія отримала від КНДР стару радянську військову техніку, якою окупанти планують обстрілювати українську армію.

Про це повідомляє військовий оглядач BILD Юліан Рьопке.

Аналітик посилається на відео, зняте на станції Шиманівська Амурської області Росії. На цьому відео на відкритих платформах зі сходу на захід везуть радянські 122-мм гаубиці Д-30. Він припустив, що це гаубиці, які везуть саме з Північної Кореї.

Гаубиці Д-30 виробляли у СРСР початку 1960-х років. Згодом на їх базі створили більш сучасні гаубиці Д-30А, які донині використовуються у російський армії. На опублікованому відео видно саме старі аналоги.

КНДР, зброя, Рьопке
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
1 ноября
31 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.