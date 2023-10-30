ВМС США почали використовувати 3D-принтери, для виробництва деталей для підводних човнів

До таких заходів вдадуться для того, щоб встигнути за графіком виробництва, ремонту та обслуговування атомних субмарин, повідомляє Defence Express.

Надруковані деталі вже почали встановлювати на підводні човни, що свідчить про високий рівень довіри до цих технологій. Адже вимоги щодо надійності для деталей до підводних човнів значно вищі, ніж до багатьох інших видів техніки.

Як розповів контрадмірал Джонатан Ракер, саме завдяки 3D-друку виготовляються, наприклад, клапани.

«Нам абсолютно необхідне адитивне виробництво. Якщо ви подивитеся на компоненти кораблів – поковки, виливки, фітинги, клапани, кріпильні деталі – ми не зможемо задовольнити попит для будівництва необхідних нам підводних човнів, а також на підтримку їхньої експлуатації, не переходячи на адитивне виробництво», – зазначив він.

Адитивні технології в створенні критичних компонентів американські військові застосовують, зокрема, й у підводних човнах класу Columbia, які мають прийти на заміну Ohio. Це стратегічні субмарини, озброєні міжконтинентальними балістичними ракетами, і є основою ядерної безпеки США.

З огляду на це Сполучені Штати почали вкладати кошти в ці технології. Зокрема, наступного року з $2 млрд бюджету, спрямованих на розвиток виробництва підводних човнів, одразу 15% ($300 млн) підуть на розвиток адитивних технологій.