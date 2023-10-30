Войти | Зарегистрироваться
04:23

вторник,
31 октября
Онлайн
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Країна
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Розвідка Британії: кремль може намагатися ще більше придушити критику "сво"

30.10.2023 / 17:27
У середині жовтня 2023 року міністерство освіти і науки рф наказало університетам уникати відкритого обговорення будь-яких "негативних політичних, економічних і соціальних тенденцій" у росії.

Це частина обмеженням інформаційного простору у росії, передає розвідка Великої Британії.

"У довгостроковій перспективі це, ймовірно, сприятиме тенденції формування російської політики в ехокамері політично прийнятних, прокремлівських перспектив", - йдеться у повідомленні.

кремль може намагатися ще більше придушити критику "спеціальної військової операції" ("сво") напередодні очікуваної кандидатури президента володимира путіна на переобрання в березні 2024 року.

Британія
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
30 октября
29 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.