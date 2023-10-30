Розвідка Британії: кремль може намагатися ще більше придушити критику "сво"

Це частина обмеженням інформаційного простору у росії, передає розвідка Великої Британії.

"У довгостроковій перспективі це, ймовірно, сприятиме тенденції формування російської політики в ехокамері політично прийнятних, прокремлівських перспектив", - йдеться у повідомленні.

кремль може намагатися ще більше придушити критику "спеціальної військової операції" ("сво") напередодні очікуваної кандидатури президента володимира путіна на переобрання в березні 2024 року.