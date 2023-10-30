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Боррель допускає проведення "мирного саміту" для врегулювання конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС в Іспанії

31.10.2023 / 14:21
Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель допустив проведення "мирного саміту" для врегулювання конфлікту між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС в Іспанії.

Про це Боррель заявив у понеділок під час конференції в Дипломатичній школі Мадрида, його цитує агенція Europa Press, повідомляє "Європейська правда".

Говорячи про загострення на Близькому Сході, топ-дипломат ЄС сказав, що він "сподівається" на можливе проведення в Іспанії "форуму" з питань миру й що це станеться "якнайшвидше".

Він нагадав, що в Мадриді у 1991 році вже відбувся саміт за участі представників Ізраїлю, палестинців та арабських країн, який заклав основи для подальшого зближення між ізраїльтянами й палестинцями в Осло.

Боррель також погодився, що нинішній конфлікт "зобов'язує" міжнародне співтовариство "взяти на себе політичні зобов'язання" втілити рішення про дві держави (тобто формування й визнання держави Палестина), позаяк через 30 років після укладення угод в Осло для його досягнення було зроблено "дуже мало або й нічого".

Боррель
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