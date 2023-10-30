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У росії готові до політичних дискусій та подальшого співіснування із Заходом

31.10.2023 / 17:27
Міністр оборони країни-агресорки російської федерації сергій шойгу заявив, що рф "готова до політичних дискусій" про "постконфліктне врегулювання щодо України" та "подальшого співіснування із Заходом".

Про це шойгу сказав на Пекінському Сяншаньському форумі, повідомили російські ЗМІ.

"На випадок створення необхідних умов зберігаємо готовність до політичних дискусій на реалістичних засадах - як щодо постконфліктного врегулювання української кризи, так і щодо параметрів подальшого співіснування із Заходом загалом", - заявив.

шойгу цинічно закликав "об'єднати зусилля всіх зацікавлених країн", щоб сформувати "справедливий, багатополярний світопорядок і оновити архітектуру міжнародної безпеки".

Раніше президент рф володимир путін заявив, що Україна нібито замислюється про переговори.

шойгу
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