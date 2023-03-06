Войти | Зарегистрироваться
18:58

понедельник,
06 марта
Онлайн
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Країна
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Болюче питання: як зміняться комунальні тарифи навесні
Фінанси
Болюче питання: як зміняться комунальні тарифи навесні
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Генштаб ЗСУ: У вищому військовому керівництві рф назріває конфлікт

06.03.2023 / 10:17
У вищому військовому керівництві російської федерації назріває конфлікт через значні втрати та відсутність реальних досягнень на фронті.

Як передає Укрінформ, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на неділю, 5 березня.

Так, у лютому 2023 року президент рф володимир путін присвоїв командувачу східного військового округу рустаму мурадову звання генерал-полковника за доповідь про "успіхи" 155-ї бригади морської піхоти на Вугледарському напрямку. Встановлено, що міністр оборони рф сергій шойгу тепер вимагає від генерала відпрацювати звання та взяти місто за будь-яку ціну.

"За наявною інформацією, керівництво бригади та військовослужбовці відмовляються знову йти в безглуздий наступ, у який їх відправляє безталанне керівництво – йти на штурм добре укріплених позицій ЗС України без будь-якого забезпечення та підготовки", – зазначили в Генштабі.

Тим часом російська федерація, за даними Генштабу, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Ворог не припиняє порушувати норми міжнародного гуманітарного права, завдавати ударів, зокрема з артилерії, по цивільних об’єктах та будинках мирного населення, намагається знищити критичну інфраструктуру України.

путін, шойгу, мурадов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
6 марта
5 марта
4 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.