Генштаб ЗСУ: У вищому військовому керівництві рф назріває конфлікт

Як передає Укрінформ, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на неділю, 5 березня.

Так, у лютому 2023 року президент рф володимир путін присвоїв командувачу східного військового округу рустаму мурадову звання генерал-полковника за доповідь про "успіхи" 155-ї бригади морської піхоти на Вугледарському напрямку. Встановлено, що міністр оборони рф сергій шойгу тепер вимагає від генерала відпрацювати звання та взяти місто за будь-яку ціну.

"За наявною інформацією, керівництво бригади та військовослужбовці відмовляються знову йти в безглуздий наступ, у який їх відправляє безталанне керівництво – йти на штурм добре укріплених позицій ЗС України без будь-якого забезпечення та підготовки", – зазначили в Генштабі.

Тим часом російська федерація, за даними Генштабу, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Ворог не припиняє порушувати норми міжнародного гуманітарного права, завдавати ударів, зокрема з артилерії, по цивільних об’єктах та будинках мирного населення, намагається знищити критичну інфраструктуру України.