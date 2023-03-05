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Генпрокурор Польщі: Ті, хто скоює злочини в Україні, не уникнуть відповідальності й покарання

04.03.2023 / 13:00
Створення архітектури кримінальної відповідальності за скоєне росіянами в Україні має забезпечити, що злочинці не уникнуть покарання.

Про це у Львові під час міжнародної конференції United for Justice заявив генпрокурор Польщі Збігнєв Зьобро, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Оптимізм викликає те, що ми ведемо діалог про архітектуру кримінальної відповідальності виконавців цих страшних злочинів, які зачепили дуже багатьох людей в Україні. Цим ми говоримо тим, хто й надалі скоює злочини в Україні, що їм не уникнути відповідальності й покарання, що суспільства вільного світу солідарно діятимуть разом з Україною”, - сказав Зьобро.

Він нагадав, що вже на четвертий день війни дав розпорядження прокуратурі Польщі розпочати слідство у зв’язку з нападом на суверенну країну. Те саме зробили генпрокурори кількох інших країн, зокрема Литви, Латвії, Естонії, Румунії, Словенії, а також Міжнародний кримінальний суд.

“Ми створили групу, яка здійснює слідчі дії. У Польщі ми опитали понад 1,7 тис. свідків, зібрали широку доказову базу у вигляді фото, аудіо та відеозаписів і ця робота триватиме й надалі”,- підкреслив посадовець.

Зьобро зазначив, що польські прокурори продовжать приїжджати до України для документування російських злочинів. А також висловив сподівання, що після цієї конференції буде більше досвіду, як у майбутньому ефективно притягувати злочинців до відповідальності.

“Ми не можемо забути цих жертв у Бучі та інших українських містах. Ми мусимо вшанувати їхню пам’ять заради правди і справедливості. Я вірю, шо міжнародна спільнота зробить усе для покарання винних у цих страшних злочинах”, - резюмував генпрокурор Польщі.

Польща, Зьобро
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