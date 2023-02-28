Жителі росії більше не можуть купити дрони на AliExpress

Про це передають росЗМІ.

Зазначається, що з сьогоднішнього дня на AliExpress не можна купити коптери від компаній DJI та Autel. А вже куплені обмежені у функціоналі.

Зазначимо, що комерційні дрони, такі як DJI Mavic, відіграють велику роль у бойових діях. Вони дозволяють військовим вести розвідку з відривом до 10 км, спостерігаючи за переміщенням військ противника. Крім того, безпілотники використовують для точного наведення артилерії. Також їх легко перетворити в ударний дрон.