Войти | Зарегистрироваться
00:51

суббота,
04 марта
Онлайн
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Країна
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Болюче питання: як зміняться комунальні тарифи навесні
Фінанси
Болюче питання: як зміняться комунальні тарифи навесні
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Суспільство

Жителі росії більше не можуть купити дрони на AliExpress

03.03.2023 / 17:26
Жителі росії більше не можуть купити дрони на китайському торговельному майданчику AliExpress.

Про це передають росЗМІ.

Зазначається, що з сьогоднішнього дня на AliExpress не можна купити коптери від компаній DJI та Autel. А вже куплені обмежені у функціоналі.

Зазначимо, що комерційні дрони, такі як DJI Mavic, відіграють велику роль у бойових діях. Вони дозволяють військовим вести розвідку з відривом до 10 км, спостерігаючи за переміщенням військ противника. Крім того, безпілотники використовують для точного наведення артилерії. Також їх легко перетворити в  ударний дрон.

AliExpress
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
3 марта
2 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.