росія збирається подвоїти обсяги виробництва високоточних боєприпасів

Про це інформує УНН з посиланням на росЗМІ.

Повідомляється, що шойгу у вівторок, 14 березня, провів робочу нараду з керівництвом корпорації "Тактичне ракетне озброєння" (КТРВ) та профільних органів військового управління на одному з підприємств у московській області. Він перевірив виконання держоборонзамовлення, технологічний процес та виробничі лінії, а також запущені у серійне виробництво новітні зразки озброєння.

"Навіть з урахуванням збільшення випуску продукції цього року (шойгу - ред.) доручив подвоїти обсяги виробництва високоточних засобів поразки", - йдеться в публікації.

За його словами, для цього підприємство начебто має необхідні резерви: "висококваліфікованих фахівців та виробничі потужності".

"Тому завдання жорстке, але здійсненне", - сказав шойгу, і додав, що корпорація "перейшла вже не на досвідчене, а на серійне виробництво", а "перспективні розробки заслуговують на велику увагу".