Жителі москви та підмосков’я почали масово повідомляти про польоти дронів

Про це повідомив російський Telegram-канал Baza.

Про перший підозрілий безпілотник повідомили 10 березня. Він літав над селищем Рогово поблизу москви.

Повідомляють, що на місце викликали силовиків, але їм не вдалося ні знайти сам безпілотник, ні того, хто ним керував. Через кілька днів над Рогово знову помітили безпілотник.

Того самого дня відразу кілька дронів літали в районі кількох населених пунктів поблизу Калузького шосе.

У неділю, 12 березня, невідомий безпілотник на малій висоті пролетів над селищем Краснопахарське в напрямку місцевої автозаправної станції.

А в понеділок, 13 березня, два безпілотники виявили на півдні москви. Один із них летів над селом Вороновське, а другий — до нафтопереробного заводу "Газпромнефти".

А один дрон виявили в районі станції метро "Каховська" минулої ночі. Силовикам вдалося встановити операторів. Ними виявилися двоє чоловіків, які, за їхніми словами, знімали нічні вулиці міста для себе. Їх затримали.