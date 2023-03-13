Войти | Зарегистрироваться
11:48

четверг,
16 марта
Онлайн
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Країна
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Болюче питання: як зміняться комунальні тарифи навесні
Фінанси
Болюче питання: як зміняться комунальні тарифи навесні
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Суспільство

Жителі москви та підмосков’я почали масово повідомляти про польоти дронів

15.03.2023 / 12:26
Жителі москви та підмосков’я почали масово повідомляти про польоти безпілотних літальних апаратів. Частина з них просто літала над будинками, а один був помічений у небі над нафтопереробним заводом.

Про це повідомив російський Telegram-канал Baza.

Про перший підозрілий безпілотник повідомили 10 березня. Він літав над селищем Рогово поблизу москви.

Повідомляють, що на місце викликали силовиків, але їм не вдалося ні знайти сам безпілотник, ні того, хто ним керував. Через кілька днів над Рогово знову помітили безпілотник.

Того самого дня відразу кілька дронів літали в районі кількох населених пунктів поблизу Калузького шосе.

У неділю, 12 березня, невідомий безпілотник на малій висоті пролетів над селищем Краснопахарське в напрямку місцевої автозаправної станції.

А в понеділок, 13 березня, два безпілотники виявили на півдні москви. Один із них летів над селом Вороновське, а другий — до нафтопереробного заводу "Газпромнефти".

А один дрон виявили в районі станції метро "Каховська" минулої ночі. Силовикам вдалося встановити операторів. Ними виявилися двоє чоловіків, які, за їхніми словами, знімали нічні вулиці міста для себе. Їх затримали.

москва, безпілотник
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
16 марта
15 марта
14 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.