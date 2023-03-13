Угоди в межах військової допомоги Україні з боку ЄС буде досягнуто 20 березня

Про це повідомив верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель.

Він зазначив, що під час зустрічі планується обговорення трьох пунктів:

налагодження поставок Україні більшої кількості артилерійських боєприпасів, зокрема калібру 155 мм, коштом Європейського фонду миру;

пришвидшення закупівлі снарядів калібру 155 мм для потреб держав-членів Євросоюзу та забезпечення довгострокової підтримки України;

інвестиції у швидке нарощування виробничих можливостей оборонної промисловості ЄС.

За його словами, під час дискусії з міністрами оборони в Стокгольмі всі погодилися з необхідністю рухатися вперед. Однак, над деякими питаннями потрібно попрацювати.

«Я маю намір досягти домовленості про пакетну угоду за цими трьома напрямами на нашій наступній зустрічі міністрів закордонних справ і оборони 20 березня, напередодні Європейської ради 23-24 березня», – написав він.

Жозеп Боррель зазначив, що стосовно питання боєприпасів, то Євросоюзу “потрібно лише додати промислові потужності”.

«Однак, щоб інвестувати в ці потужності, оборонна промисловість потребує видимості й визначеності. Це те, що ми маємо забезпечити зараз, щоб підтримати Україну проти найбільшої загрози миру і демократії в Європі з часів Другої світової війни», – додав він.