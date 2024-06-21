Войти | Зарегистрироваться
18:30

четверг,
27 июня
Онлайн
Ляшко зазначає, що в Україні критична ситуація в епідемічному плані
Країна
Ляшко зазначає, що в Україні критична ситуація в епідемічному плані
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Країна
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Костенко: Громадянам, які оновили дані але не прошли ВЛК, доведеться йти до ТЦК та СП

26.06.2024 / 17:27
Військовозобов'язаним, які не пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК), навіть після оновлення даних у застосунку "Резерв+" доведеться йти до ТЦК та СП. Адже кожен військовозобов'язаний має раз на рік проходити ВЛК.

Про це в інтерв'ю Radio NV розповів секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

За його словами, деякі питання використання застосунку досі залишаються не вирішеними.

"Це, наприклад, історія про ВЛК. Кожен військовозобов'язаний має раз на рік проходити ВЛК. От коли тебе зупиняють, а в тебе немає ВЛК, тебе можуть забрати або змусити її проходити. А піти самостійно, наприклад, на якусь комісію і потім прикріпити цей висновок ВЛК до застосунку, в тебе немає можливості. Тобі направлення треба взяти в ТЦК і потім принести його в ТЦК. Однаково ти туди йдеш", - розповів Костенко.

Костенко, ВЛК, ТЦК та СП
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
27 июня
26 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.