Мінреінтеграції готує постанову про розширення проєкту з дистанційного обстеження зруйнованого житла на ТОТ

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук.

За її словами, новий проєкт, який спочатку був запущений у Мелітополі, використовує технологію дистанційного зондування Землі для фіксації руйнувань житла. Це дозволяє вносити інформацію про пошкоджене майно до Державного реєстру нерухомості для подальшої виплати компенсацій власникам.

За період реалізації проєкту комісія при Мелітопольській міській раді змогла розглянути та зафіксувати у Державному реєстрі 4 заяви про надання компенсацій за знищені об’єкти нерухомого майна. По двох із них вже були оформлені житлові сертифікати для виплати компенсацій власникам.

Внесення зруйнованих об’єктів до Реєстру здійснюватимуть комісії, створені при виконавчих органах місцевого самоврядування або обласних військових адміністраціях після отримання аерознімків.

"Дуже добре, що напрацьовано рішення, яке дозволить масштабувати цей експериментальний проєкт. Адже наразі головним є зафіксувати численні руйнування, яких ворог завдав нашим містам, і не дати йому змоги приховати ці злочини. Зібрана доказова база зможе бути використана у Міжнародному Реєстрі збитків для їх відшкодування", – зазначила Ірина Верещук.

Зазначається, що раніше обстеження та реєстрація пошкодженого житла могли відбуватися лише на підконтрольній уряду території, але проєкт постанови, який дозволить масштабувати дистанційне зондування Землі на інші тимчасово окуповані території та території ведення бойових дій, перебуває на етапі погодження центральними органами виконавчої влади.

Після отримання висновків і зауважень документ буде направлено на розгляд до уряду.