У Сухопутних військах запевняють, що втеча мобілізованих ув’язнених є фейком

Інформація про "втечу з навчального центру Десна імені князя Ярослава Мудрого шістьох ув’язнених, які долучились до лав ЗСУ" є фейковою.

Як пише Кореспондент, про це повідомляє інформаційна агенція Укрінформ, посилаючись на свої джерела в командуванні Сухопутних військ.

"Усі мобілізовані, які проходять підготовку в навчальному центрі Десна, знаходяться на місцях. Інформація, яку ширять у ЗМІ – це фейк", - повідомили в пресслужбі командування.

Зазначимо, що кілька українських видань з посиланням на власні джерела заявили, шість засуджених громадян, які мобілізувались, нібито "втекли у формі та зі зброєю з навчального центру Десна".

ЗМІ запевняли, що їхнє подальше місцеперебування нині не відоме, а військове командування поки що не прокоментувало цю інформацію.