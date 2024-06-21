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У Сухопутних військах запевняють, що втеча мобілізованих ув’язнених є фейком

26.06.2024 / 15:23
Інформація про "втечу з навчального центру Десна імені князя Ярослава Мудрого шістьох ув’язнених, які долучились до лав ЗСУ" є фейковою.

Інформація про "втечу з навчального центру Десна імені князя Ярослава Мудрого шістьох ув’язнених, які долучились до лав ЗСУ" є фейковою.

Як пише Кореспондент, про це повідомляє інформаційна агенція Укрінформ, посилаючись на свої джерела в командуванні Сухопутних військ.

"Усі мобілізовані, які проходять підготовку в навчальному центрі Десна, знаходяться на місцях. Інформація, яку ширять у ЗМІ – це фейк", - повідомили в пресслужбі командування.

Зазначимо, що кілька українських видань з посиланням на власні джерела заявили, шість засуджених громадян, які мобілізувались, нібито "втекли у формі та зі зброєю з навчального центру Десна".

ЗМІ запевняли, що їхнє подальше місцеперебування нині не відоме, а військове командування поки що не прокоментувало цю інформацію.

фейк, мобілізація, втеча
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