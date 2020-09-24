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ВАКС арестовал имущество Юрченко

24.09.2020 / 15:14
Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество народного депутата Александра Юрченко, которого НАБУ и САП подозревают в получении взятки и причастности к коррупционной схеме в парламенте.

Об этом сообщил собеседник "Украинской правды" в антикоррупционной прокуратуре

Известно, что наложили арест на наличные и часть квартиры Юрченко.

Согласно декларации нардепа за 2019 год, он владеет 33% квартиры в Киеве общей площадью 62,4 кв.м. Две трети помещения принадлежат его родителям.

Также Юрченко задекларировал 50 тысяч долларов наличными, а его жена - 200 тысяч гривен.

Напомним: 21 сентября суд арестовал Юрченко с возможностью выйти под залог в размере 3 млн 1656 грн.

По состоянию на 23 сентября, по данным УП, залога за нардепа еще не внесли.

13 сентября НАБУ разоблачило на взятке неофициального помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа" Ивана Фищенко. Ему сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.

15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам нардепа от "Слуги народа" Александра Юрченко. Часть средств была обещана самому нардепу.

Генпрокурор Ирина Венедиктова с трибуны Рады 15 сентября заявила, что вручить подозрение Юрченко невозможно, так как для этого недостаточно обстоятельств. 17 сентября стало известно, что Венедиктова подписала подозрение Юрченко и даже ходатайство об аресте для него.

17 сентября парламентская фракция "Слуга народа" исключила из своих рядов Юрченко. Детективы НАБУ вручили ему подозрение и заботятся об аресте с альтернативой 6,5 млн гривен залога.

18 сентября Юрченконе явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

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арест, суд, Юрченко
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