Багнет: На лицо факт будущего союза Разумкова с Медведчуком

Как сообщает интернет-издание «Багнет», раскладка по местным выборам в Николаеве, в базовом для "Оппозиционной платформы - За жизнь" регионе, ситуация дошла до абсурда: «Виктор Медведчук и Вадим Рабинович тянут кандидатом в мэры шурина спикера ВР Разумкова — Владислава Чайку, а Левочкин и Бойко — экс-нардепа Артема Ильюка. Абсурд дошел до того, что две конференции одной партии выдвинули разных кандидатов в мэры одного города. Областная - Чайку, городская – Ильюка».

Сегодня в ОПЗЖ заявляют, что Чайка на самом деле их член партии с декабря 2019 года. Выходит, он об этом забыл, поскольку еще в июне 2020 не отрицал, что собирался быть на съезде «СН».

«Никого не смущает, что Чайка всю кампанию поддерживал президента Владимира Зеленского и надеялся, что Дмитрий Разумков обеспечит ему выдвижение от «Слуг». В итоге Арахамия заявил, что они отказали Чайке в выдвижении».

Издание считает, что вероятно Дмитрий Разумков договорился с Виктором Медведчуком и засунул своего шурина в ОПЗЖ - вторую по рейтингу партию в Николаеве: «Не исключено, что это не просто ситуативное сотрудничество, а факт будущего союза Разумкова с Медведчуком».