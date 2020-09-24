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Багнет: На лицо факт будущего союза Разумкова с Медведчуком

24.09.2020 / 14:57
Напомним, что 23 сентября 2020 года в Николаевской областной организации ОПЗЖ утвердили кандидатов в депутаты горсовета Николаева и кандидата на пост мэра ‒ Владислава Чайку. Одновременно, в городской организации ОПЗЖ на пост мера Николаева утвердили – Артема Ильюка.

Как сообщает интернет-издание «Багнет», раскладка по местным выборам в Николаеве, в базовом для "Оппозиционной платформы - За жизнь" регионе, ситуация дошла до абсурда: «Виктор Медведчук и Вадим Рабинович тянут кандидатом в мэры шурина спикера ВР Разумкова — Владислава Чайку, а Левочкин и Бойко — экс-нардепа Артема Ильюка. Абсурд дошел до того, что две конференции одной партии выдвинули разных кандидатов в мэры одного города. Областная - Чайку, городская – Ильюка».

Сегодня в ОПЗЖ заявляют, что Чайка на самом деле их член партии с декабря 2019 года. Выходит, он об этом забыл, поскольку еще в июне 2020 не отрицал, что собирался быть на съезде «СН».

«Никого не смущает, что Чайка всю кампанию поддерживал президента Владимира Зеленского и надеялся, что Дмитрий Разумков обеспечит ему выдвижение от «Слуг». В итоге Арахамия заявил, что они отказали Чайке в выдвижении».

Издание считает, что вероятно Дмитрий Разумков договорился с Виктором Медведчуком и засунул своего шурина в ОПЗЖ - вторую по рейтингу партию в Николаеве: «Не исключено, что это не просто ситуативное сотрудничество, а факт будущего союза Разумкова с Медведчуком».

выборы, Николаев, Медведчук, Чайка, Разумков, Ильюк
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