Войти | Зарегистрироваться
15:26

четверг,
24 сентября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Кабмин поручил разработать предложения по введению санкций против онлайн-сервисов, которые предлагают запрещенный в Украине российский контент

24.09.2020 / 14:43
Кабинет министров Украины поручил разработать предложения по введению санкций в отношении онлайн-сервисам, которые предлагают контент российского производства, запрещенный в Украине.

Соответствующее протокольное решение принято на заседании правительства в среду, 23 сентября.

Инициатором данного решения стал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"На днях было объявлено о выходе на украинский рынок российского сервиса Wildberries. В связи с этим предлагается протокольное поручение к Кабинету министров рассмотреть возможность относительно применения специальных экономических и других ограничивающих мер к онлайн-сервисам, которые предлагают продукцию разного рода и собственно контент российского производства, в частности российских сериалов, которые запрещены законом, например, сервисов ivi.ru и Wildberries.ru", - заявил Ткаченко.

Данное поручение также предусматривает поручение Министерству временно оккупированных территорий и Министерству культуры и информационной политики разработать соответствующее предложения.

Источник

Кабмин, РФ, контент
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.