Кабмин запретил российскую вакцину против коронавируса

Об этом сообщает Правительственный портал.

В постановлении отмечают, что регистрировать вакцины или другие медицинские иммунобиологические препараты, направленные на борьбу с COVID-19, разработанные или изготовленные на территории России запрещается.

Поставка и проверка вакцины других производителей регулируются договоренностями, подписанными Украиной в рамках механизма COVAX.

Контроль за этих вакцин для экстренного медицинского применения, их качества и поставки осуществляет ГП "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины".

Напомним: Верховная Рада приняла законопроект о регистрации вакцин от COVID-19 до завершения клинических исследований при соблюдении определенных условий. Решение о государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов с целью экстренного медицинского применения с учетом определенных обязательств принимается, в частности, если такое лекарственное средство не было разработано в государстве, признанном в установленном порядке государством-агрессором (Россия -ред.).

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