В Киеве до конца недели закрывают школы и садики

Об этом сообщил в. о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский, которого цитирует пресс-служба КГГА

Руководство столицы обратилось к руководителям частных компаний и государственных учреждений отнестись с пониманием к этой ситуации и учесть родителям вынужденное отсутствие на рабочем месте как удаленную работу.

В Департаменте образования и науки отметили, что все педагогические коллективы готовы на ближайшие два дня организовать обучение в дистанционном режиме.

Прямая речь Мондриевского: "Последние дни техника и коммунальщики работают на пределе возможностей, но непогода не отступает и, к сожалению, прогноз на ближайшие дни неутешительный. Мы приняли оперативное решение, что позволит максимально разгрузить транспортные пути и минимизировать парковки вдоль дорог, чтобы дорожники могли беспрепятственно убирать снег.

Только в столице общее количество педагогического персонала вместе с детьми - почти 500 000 человек. А это и логистика к местам учебы и работы, и большая нагрузка на транспортную систему города. Поэтому прекращение очного обучения на два дня станет реальной разгрузкой столичных автодорог".

Напомним: в КГГА из-за ухудшения погоды просили по возможности оставлять детей дома.

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