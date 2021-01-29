Снегопад в Киеве: на дороги вывели 359 единиц техники

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COVID-выплаты медикам в случае болезни или смерти продлили на год
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Норвегия закроет границы из-за COVID-19, в страну смогут въехать только подданные королевства
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Санду определилась с кандидатурой нового премьера Молдовы
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Белорусская оппозиция выработала план своей победы в 2021 году
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Путин сам позвонил Байдену, президенты имеют разногласия в вопросе Украины – Песков
- 17:59
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Кабмин предлагает с 2022 года устанавливать ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта
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"Нафтогаз" обнародовал февральскую цену на газ: она ниже рекомендованной
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Госдолг Украины в декабре вырос на 7,15% в долларах и на 6,41% в гривне - Минфин
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Газсбыты начали публиковать февральские тарифы на газ
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Тарифы в Украине снизят. Кабмин подготовил восемь шагов
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Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения29.12.2020 / 07:03
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В Киеве сильный ветер поломал ветки и повалил деревья в парках
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Под ОП требовали снижения "коммуналки"
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05:44
В Мариуполе почтили память погибших во время обстрела микрорайона "Восточный"
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13:27
Пожар в Харькове: правоохранители задержали 3 работников дома престарелых
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08:59
В центре Мадрида прогремел мощный взрыв
- 06:10
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В Одессе автомобиль протаранил McDonald's: есть пострадавшие
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08:21
Сильный ветер во Франции и наводнение в Британии: шторм "Белла" бушует в Европе
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09:12
На Киевщине злоумышленник бросил в полицейских гранату и открыл стрельбу
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08:37
В РФ горящий павильон с пиротехникой устроил в городе "фейерверк"
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"Карантиные" рейды: полиция штрафует пассажиров без масок в столичном метро
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