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Снегопад в Киеве: на дороги вывели 359 единиц техники

29.01.2021 / 06:00
В Киеве дорожники с ночи продолжают очищать и обрабатывать противогололедными средствами магистрали, подъемы и спуски, мосты и путепроводы.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Еще до начала снегопада дорожники предварительно обработали столичные улицы противогололедными средствами. А техника дежурила на исходных позициях в городе. Осадки начались не одновременно. Так, еще около 21:30 снег начался в Дарницком районе. А уже ближе к 23:00 снег накрыл весь Киев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первую очередь автодоровцы очищают и обрабатывают противогололедными средствами магистрали, подъемы и спуски, мосты и путепроводы, улицы с брусчаткой. Особое внимание уделяют тротуарам, остановкам общественного транспорта и лестницам.

Как сообщается, в настоящее время работает 359 единиц спецтехники. Также продолжают работу 236 работников в составе 37 бригад по ручной уборке.

Напомним, по данным синоптиков, в Украине в четверг, 28 января, в большинстве областей ожидается мокрый снег, температура в течение суток 0-5 ° мороза, в Карпатах 6-11 ° мороза. В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица; в юго-восточной части местами дождь. Температура в течение суток 0-5 ° мороза, в Карпатах 6-11 ° мороза, в восточной части, Приазовье и Крыму ночью 1-6 ° тепла, днем ​​4-9 °.

В Киеве и области 28 января прогнозируется снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 0-2 ° мороза.

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снегопад, непогода, Киев
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