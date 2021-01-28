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Одесскую область засыпало снегом, 53 населенных пункта - без света

28.01.2021 / 06:12
Из-за снегопада и сильного ветра жители полсотни населенных пунктов Белгород-Днестровского, Раздельнянского и Одесского районов остались без электроосвещения.

Около ста бригад электромонтеров восстанавливают энергоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК "Одесские электросети".

"Продолжаем устранять последствия непогоды, которая оставила без света значительную часть области. С начала непогоды мы возобновили электроснабжение в 87 населенных пунктах. По состоянию на 18 ч. без света остаются 53 населенных пункта, из них 7 - частично. Больше всего от непогоды пострадали Белгород-Днестровский , Раздельнянский и Одесский районы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что над устранением последствий непогоды работают 94 оперативно-выездные бригады (293 рабочие и 105 единиц техники).

В ДТЭК "Одесские электросети" предостерегли, что до конца суток 27 января и в течение суток 28 января в Одесской области ожидаются, по прогнозу Укргидрометцентра, сложные погодные условия: снег (прирост снежного покрова 30-40 см), усиление скорости ветра до 15-20 м / с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега (ІІІ уровень опасности, красный).

Энергетики призвали жителей, по возможности, оставаться дома и быть осторожными: не приближаться к оголенным проводам, оборванным линиям и обледенелым деревьям.

27 января в Одессе выпала месячная норма осадков, в результате порывов ветра на некоторые дороги упали деревья, в результате чего прекращено движение трамваев 5-го и 28-го маршрутов. С 9 ч. 30 мин. и до стабилизации ситуации объявлен запрет на въезд в город большегрузных автомобилей.

Источник

снег, непогода, Одесса
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