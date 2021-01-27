В Киеве сильный ветер поломал ветки и повалил деревья в парках

Об этом сообщает пресс-служба предприятия в Фейсбуке.

"Сильный ветер с порывами до 15-20 м/с немного наломал веток и повалил деревья. Так, на балансовых территориях районных КП СЗН выявлено 24 поваленных дерева. Еще в более чем 30 сломаны ветви", - говорится в сообщении от 26 января.

Больше всего пострадали деревья на зеленых зонах Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Оболонского районов.

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