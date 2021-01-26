Под ОП требовали снижения "коммуналки"

Участники акции требовали снизить цену на газ до 3 грн за кубометр, отменить повышение цен на электроэнергию. Кроме того, они требуют от власти национализировать облгазы. Также под ОП требуют отставки премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По словам организаторов, в акции принимают участие граждане из разных городов Украины. После акции под ОП протестующие планируют устроить автопробег к даче президента Владимира Зеленского.

Организаторы отмечают, что планируют в дальнейшем устраивать акции против повышения тарифов, в частности перекрывать дороги в разных городах Украины.

Напомним, 1 января в Украине выросли тарифы на газ и его транспортировку, а также была отменена льготная стоимость на 100 кВт электроэнергии в месяц для частных потребителей. В связи с ростом цен на коммунальные услуги состоялся ряд протестов в разных регионах, в частности, на Харьковщине, Полтавщине, Николаевщине, Херсонщине, Буковине, Прикарпатье, Черниговщине.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 11 января информировал о том, что Кабинет министров разработал два подхода, которые позволят снизить цену на газ для населения.

12 января Шмыгаль заявил, что Кабмин, в частности, введет государственное регулирование цен на газ на период карантинных ограничений или до конца отопительного сезона, предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб. м.

В понедельник, 18 января, Кабмин на внеочередном заседании установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривни за кубический метр. По словам Шмыгаля, это означает снижение сумм в платежках на более чем 30%.

Также правительство установило предельный тариф на распределение газа - он не будет превышать 1,79 грн за кубометр.

Кроме того, Шмыгаль заявил, что украинцы, у которых установлено электроотопление, получат компенсации за повышение тарифа на электроэнергию с 1 января.

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