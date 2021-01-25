В Мариуполе почтили память погибших во время обстрела микрорайона "Восточный"

У памятного знака «Погибшим в необъявленной войне» 24 января прошла панихида. С утра к его подножию мариупольцы приносят цветы и лампадки. А в 9:15 - время, когда произошел обстрел, в память о погибших прозвучали электросирены.

Мариупольский городской председатель Вадим Бойченко подчеркнул, что эта трагедия навсегда оставила отпечаток в мариупольских сердцах.

«31 смерть, 117 раненых и разрушенная инфраструктура - последствия тех страшных 30 секунд. Жизнь города разделилась на «до» и «после». Эту боль невозможно передать словами. Но этот день навсегда объединил каждого мариупольца. Мы осознали - самое ценное и хрупкое, что у нас есть, - это человеческая жизнь. Сегодня важно не забывать эту трагедию. Каждый из нас должен делать все, чтобы она никогда не повторилась», - заявил Бойченко.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко подчеркнул, что боль от потерь все так же сильна. «Мы должны понимать, что погибшие живут в наших сердцах до тех пор, пока живет память о них», - подытожил глава области.

24 января 2015 года в результате массированного обстрела террористами из «Градов» жилого микрорайона «Восточный» погиб 31 человек, получили ранения различной степени тяжести более 100 человек. От взрывов пострадали около 100 жилых домов и сооружений, десятки людей остались без крыши над головой.

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