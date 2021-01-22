Пожар в Харькове: правоохранители задержали 3 работников дома престарелых

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Правительство Киргизии отправлено в отставку с прекращением премьерских полномочий избранного президента Жапарова
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Байден оставит решение вопроса по импичменту Трампу Сенату США, заявили в Белом доме
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В Багдаде смертники устроили два взрыва – почти два десятка погибших
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Байден возвращает США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату
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Штабы Навального зовут россиян на массовые митинги
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Зарплаты учителей вырастут на 20% - решение Кабмина
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Украина все еще имеет шансы получить транш МВФ в І кв.-2021 - BofA
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Годовые тарифы на газ представят весной - Шмыгаль
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"Газпром" впервые признал вероятность прекращения строительства "Северного потока-2"
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Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения29.12.2020 / 07:03
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В Одессе автомобиль протаранил McDonald's: есть пострадавшие
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Сильный ветер во Франции и наводнение в Британии: шторм "Белла" бушует в Европе
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В РФ горящий павильон с пиротехникой устроил в городе "фейерверк"
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"Карантиные" рейды: полиция штрафует пассажиров без масок в столичном метро
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