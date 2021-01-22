Пожар в Харькове: правоохранители задержали 3 работников дома престарелых

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

В ведомстве говорят, что задержали владельца дома, где произошел пожар, арендатора помещения и администратора нелегального заведения. В их домах проводят обыски.

«Причастность задержанных к работе этого дома подтверждается допросами свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, а также другими документами», - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители ищут также других людей, причастных к работе доме престарелых.

Напомним, 21 января в Харькове вспыхнул двухэтажный жилой дом, предварительно переоборудованный под дом престарелых. На месте пожара были обнаружены тела 15 человек, 11 человек пострадали.

Происшествие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что созывает внеочередное заседание правительства из-за этой ситуации.

По факту пожара в доме престарелых «Золотое время» в Харькове полиция открыла уголовное производство.

Как сообщали СМИ со ссылкой на ГСЧС, в мае 2016 года 17 человек погибли при пожаре в частном доме престарелых в селе Леточки Киевской области. Среди погибших — один работник персонала. По словам тогдашнего председателя Киевской облгосадминистрации Максима Мельничука, "данный объект был нелегальный".

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