Почему трагедия в Харькове не первая и не последняя, если о ней забыть

В результате трагедии погибли 15 человек, и как выяснилось, сгоревший частный дом престарелых «Золотое время» функционировал незаконно: не было разрешительных документов, не числился ни в одном из реестров области. Более того - на само здание, где функционировал пансионат для престарелых, нет документов на ввод в эксплуатацию.

Происшествие в пансионате «Золотое время» ГСЧС и Национальная полиция квалифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного значения. А Минсоцполитики совместно с МВД анонсировали проверку для выявления подобных заведений, информация о которых отсутствует в реестре поставщиков социальных услуг.

«Мы проверим условия проживания и пребывания пожилых людей в таких заведениях и усилим ответственность для людей, работающих не в правовом поле », - сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

К сожалению, подобные трагедии случаются в Украине с определенной периодичностью - это следствие того, что государство десятками лет закрывает глаза на необходимость контроля за функционированием таких заведений. Да и где взяться такому контролю, если в Украине просто отсутствует культура ухода за одинокими пожилыми людьми. В развитых странах они доживают и до ста лет, живя в пансионатах для пожилых, в Украине же самому младшему пациенту, который погиб во время пожара было 57... Проблема на самом деле глобальная, а трагедия в Харькове лишь указала на нее, сделав это очень жестоко.

Государство не удовлетворяет потребность в домах престарелых

Людей, которым исполнилось 65 лет, в Украине около 7 миллионов, и каждый пятый пожилой человек - одинокий. Сколько домов престарелых всего функционирует в Украине - пока не известно. По статистике Минсоцполитики за 2018 год, таких учреждений 90 (проживают около 22 тысяч человек) - но речь идет только о зарегистрированных, нелегальных же может быть в разы больше.

Государственные дома престарелых традиционно финансируются по остаточному принципу. Поэтому они в таком ужасном состоянии, что попасть туда по доброй воле, а не от безвыходности, никому бы не хотелось на старости лет. Отсутствие теплоснабжения, элементарных бытовых условий, медицинского сопровождения, равнодушие, а порой непрофессионализм работников, - это лишь мизерная часть проблем, о которых регулярно пишут СМИ и сообщают общественные организации. И учитывая это, отправка пожилых членов семьи в такие дома в Украине традиционно вызывает осуждение и непонимание общества. Хотя и при этом потребность в них значительно больше, чем предложение. Поэтому ежегодно в Украине все больше частных пансионатов для пожилых, где месячное пребывание требует значительных средств (что делает их доступными только ограниченной категории граждан). По бытовым условиям они могут быть лучше государственных, но как показала нынешняя трагедия, отсутствие контроля за ними, прежде всего, их безопасностью может привести к пагубным последствиям.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подтвердила: в Украине большинство домов престарелых работают нелегально. Она говорит, что сотрудники Офиса омбудсмена в 2020 году проверили около 100 частных заведений различных типов, в том числе домов престарелых, большинство из которых работают с нарушениями. «Во время большинства посещений подтверждались факты несоответствия деятельности таких заведений Государственному стандарту стационарного ухода за лицами, потерявшими способность к самообслуживанию или не получившими такой возможности». По ее словам, большинство из таких заведений не внесены в реестр поставщиков социальных услуг, что делает невозможным регулярный контроль за их деятельностью.

Денисова утверждает, что неоднократно обращалась в Минсоцполитики и главам областных госадминистраций, чтобы решить эту проблему. После пожара в доме престарелых в Киевской области в 2016 году, когда погибли 17 человек, правительство тоже поручало провести проверки по всей стране, но они ничем не закончились - никаких изменений по надзору за деятельностью таких учреждений не произошло.

«Пока указанные проблемы не будут решены - не исключены повторения таких трагедий и грубых нарушений прав человека и гражданина», - подытожила Денисова.

В Сети можно найти множество предложений по размещению пожилых людей в частных заведениях. «В связи с тем, что государственных и коммунальных домов престарелых не хватает для всех, частные заведения быстро стали заполнять эту нишу. Это оказался довольно прибыльный бизнес, поскольку в среднем пребывание в месяц там стоит около 10 тысяч гривень», - говорит в комментарии Укринформу эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский.

Правда, как оказалось, многие из них не спешат озвучить цену, отмечая, что она будет зависеть от потребностей человека (возможно, это и есть признак того, что заведение работает нелегально). Что ж, посмотрим на цены, которые есть в открытом доступе. Например, в пансионате «Времена года», в Киеве, где обещают заботливый уход, включая медицинский, хорошие условия и уплату налогов, месяц пребывания стоит от 8900 гривень и «формируется в зависимости от состояния здоровья постояльца, и от выбранных условий проживания. Здесь принимают людей с сердечно-сосудистыми болезнями, после инсульта или инфаркта, с болезнью Альцгеймера, Паркинсона, с заболеваниями нервной системы и других.

В пансионате «Родинна турбота», филиалы которого есть в Черкассах и Чернигове, и где также могут оказывать медицинскую помощь и реабилитацию, месяц проживания в 6-местном номере стоит 7 тысяч гривень, в 4-местном - 8 тысяч. Судя по фото, условия действительно неплохие - с ремонтом, приличными кроватями и санузлом, ухоженной территорией, скорее напоминающей санаторий.

В развитых странах частные учреждения для пожилых людей преобладают, и стоимость пребывания в них значительно выше. К примеру, Укринформ писал, что еще несколько лет назад ежемесячное проживание с элементарным уходом (без лечения) в США стоило в среднем $3,5 тыс., В Канаде $1,1-6,4 тыс. Но без соблюдения государственных стандартов и получения лицензий они там работать не могут.

Что касается государственных домов престарелых в Украине, то согласно приказу Министерства труда и социальной политики Украины еще от 29 декабря 2001 года № 549, в дома-интернаты (гериатрические пансионаты) на государственное содержание принимают лиц пожилого возраста, достигших пенсионного возраста, инвалидов 1 -й и 2-й групп старше 18 лет, которые по состоянию здоровья нуждаются в постороннем уходе и не имеют трудоспособных родственников. Но если ситуация в семье такая, что за пожилыми людьми нет возможности ухаживать, местные уполномоченные органы могут разрешить поселение в пансионат, но за плату.

При поселении на общих условиях из пенсии перечисляется 75% на полное государственное содержание, а 25% пенсии остается человеку, которые он может тратить на свое усмотрение (хотя в СМИ сообщали, что в некоторых заведениях людям могут не отдавать эти средства, что, конечно нарушение). Также госучреждения предлагают другие условия поселения в дом престарелых - в обмен на жилье, которое останется в качестве оплаты за проживание или пансионату, или городу. В таком случае пенсия должна сохранятся в полном объеме.

Спасет только глобальная реформа и легализация частных заведений

Повторим, главной проблемой функционирования частных учреждений для ухода за пожилыми людьми специалисты называют отсутствие государственного регулирования. По словам Андрея Павловского, подход к появлению частного заведения был довольно формальный: нужно было сообщить в управление социальной защиты о его открытии, после чего приходил инспектор, проверял заведение, и этого было достаточно.

«Но часть частных учреждений для пожилых оформляются как хостелы, что незаконно. Государству надо не запрещать этот вид деятельности, потому что госзаведений не хватает для всех, а взять его под свой контроль. Это прямая компетенция Минсоцполитики, которое должно организовать лицензирование таких заведений, сертификацию работников, ведь ухаживать приходится за людьми с различным состоянием здоровья. Конечно, нужен контроль за соблюдением пожарной безопасности и санитарных норм», - говорит Андрей Павловский.

Социально-политический деятель, основательница ОО «ПРОЗРАЧНЫЙ ВЫБОР», адвокат Юлия Сергеева объяснила, почему государство не могло проводить проверки нарушителей до трагедии в Харькове.

«ГСЧС и Национальная полиция квалифицировали пожар в Харькове как чрезвычайную ситуацию государственного значения, и теперь они имеют законные основание для проведения проверок и выявления незаконных заведений для пожилых. До этого, поскольку большинство таких заведений не значились ни в каких реестрах, то находились вне контроля. Поэтому полноценное законодательное регулирование необходимо для того, чтобы упорядочить сферу, проводить такие проверки на законных основаниях, что позволит максимально избегать повторения подобных трагедий в будущем», - убеждена адвокат.

Но решить проблему глобально можно только путем глобальной реформы, отмечает она. «Нужно развивать сеть государственных учреждений для пожилых, увеличивая на них расходы и параллельно контролируя использование средств, перечисляемых из пенсий людей на их содержание, увеличить выплаты работникам, что отразится и на отношении к проживающим, ввести возможность благотворительности, потому что у государства всегда будет мало средств», - утверждает Юлия Сергеева.

Наконец госпожа Сергеева отмечает, что лечение этой социальной проблемы невозможно без изменения отношения общества к пожилым людям и возрождения культуры гуманности. Крайне необходимо на уровне государства проводить разъяснительные кампании, чтобы напоминать об ответственности перед пожилыми людьми, которые нуждаются в нашей поддержке.

Юлия Горбань, Киев

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