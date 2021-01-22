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15 человек погибли при пожаре в частном доме престарелых в Харькове – ГСЧС

22.01.2021 / 13:19
Пожар, возникший в Харькове в доме престарелых 21 января, унес жизни 15 человек, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"21 января в 15:03 в г.Харьков на ул.Нижняя Гиевская, 150-б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. По состоянию на 16:05 на месте пожара обнаружены тела 15 человек, 5 человек пострадали", - говорится в сообщении.

Как сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" помощник начальника Главного управления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 15:03. По его словам, эвакуировано и госпитализировано девять человек.

"На место происшествия было направлено 8 отделений на автоцистернах и 2 автолестницы. По предварительной информации, в доме на момент пожара находилось 33 человека, 15 из них погибли. 9 человек эвакуированы и госпитализированы в больницу", - сказал Лупандин корреспонденту агентства.

По его словам, в 16.14 пожар был локализован. Спасатели и полицейские обследовали помещения, расположенные на втором этаже здания.

По данным ГСЧС, площадь пожара составляет 100 кв.м.

"Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось, в мае 2016 года в двухэтажном частном домовладении в с.Леточки Броварского района Киевской области произошел пожар, в результате которого погибли 17 человек, еще 18 удалось спасти. Пятеро спасенных были госпитализированы с ожогами разных степеней тяжести, двое из них – в тяжелом состоянии. По данным ряда СМИ, в домовладении нелегально действовал частный пансионат для престарелых.

Источник

пожар, дом престарелых, Харьков
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