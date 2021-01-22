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Зеленский предостерегает Шмыгаля и Разумкова относительно скандального законопроекта о локализации

22.01.2021 / 12:48
Президент Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова и премьер-министру Денису Шмыгалю о необходимости соблюдения международных обязательств Украины при внесении изменений в законодательство в сфере публичных закупок.

Об этом сообщает Офис президента

Зеленский направил письмо главам исполнительной и законодательной ветвей власти. Он отмечает законопроекты, которые предусматривают выведение из-под действия закона "О публичных закупках" осуществление закупок товаров и услуг в различных сферах.

Прямая речь Зеленского: "Указанное противоречит основной цели и принципам закона, а также может создать основу для возникновения проявлений коррупции, будет иметь негативное влияние на состояние международных отношений Украины, в том числе с финансовыми организациями".

На сегодня основные положения закона соответствуют правилам осуществления публичных закупок, установленным директивами ЕС, а затем все изменения, которые будут вноситься, не должны противоречить европейскому законодательству в сфере закупок".

Дословно: "Этот закон направлен на адаптацию законодательства Украины к законодательству Европейского Союза во исполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Это соглашение, в частности, предусматривает, что все контракты заключаются путем проведения прозрачных и беспристрастных процедур по определению исполнителя.

Учитывая указанное Глава государства обращает внимание на необходимость обеспечения более взвешенного подхода к разработке соответствующих законодательных инициатив по соблюдению основных принципов осуществления публичных закупок и международных обязательств государства в этой сфере".

Напомним: в июле Верховная рада приняла в первом чтении законопроект №3739, который предусматривает введение дополнительного критерия в системе государственных закупок - уровня локализации производства.

С критикой этого законопроекта выступил и премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, инициатива предоставления преференций продукции с локализованным производством не соответствует Соглашению об ассоциации с ЕС, а также другим обязательствам Украины и требует изменений.

Источник

закупки, Зеленский
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