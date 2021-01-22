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Кулеба: планируем уже в 2021 г. вывести стратегическое партнерство с США на качественно новый уровень доверия

22.01.2021 / 12:17
Украина планирует уже в текущем 2021 году вывести стратегическое партнерство с США на качественно новый уровень доверия и взаимодействия, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Америка еще спит после большого дня. А мы в МИД начали день с обсуждения ближайших шагов в отношениях Украины и США. Планируем уже в 2021 году вывести наше стратегическое партнерство на качественно новый уровень доверия и взаимодействия", - написал Кулеба в Twitter 21 января.

Как сообщалось, Джо Байден 20 января принял присягу в Вашингтоне и, таким образом, стал 46-м президентом США. Также присягу принесла вице-президент США Камала Харрис.

Источник

США, Кулеба
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