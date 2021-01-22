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Кабмин уволил Немилостивого, который ездил навеселе и грубил патрульным

22.01.2021 / 10:23
Кабинет министров уволил заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого, он сам подал заявление на увольнение.

Об этом сообщили 21 января премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram и заместитель главы МВД Антон Геращенко в Facebook

Прямая речь: "Поведение, которое позволил себе заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый, недопустимо. Все должны быть равны перед законом. Поэтому мы оперативно рассмотрели вопрос увольнения заместителя министра.

Должность в Кабинете министров Украины – это не привилегия, это прежде всего ответственность перед людьми и страной".

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Немилостивый подал заявление об увольнении по собственному желанию.

По его словам, Немилостивый раскаялся и признал и нарушение правил дорожного движения, и свое неподобающее поведение.

Геращенко также обнародовал видео от 30 декабря 2020 года касательно инцидента с заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Оценку действиям Виталия Немилостивого еще должен дать суд.

В Офисе президента одобрительно отреагировали на увольнение чиновника, замешанного в скандале.

Заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец заявил, что "человек потерял адекватность и заслуживает максимально жесткую реакцию", а также заверил, что "Украина не вернется к тем временам, когда принадлежность к кругу чиновников могла использоваться в качестве защиты от закона".

По словам Машковца, увольнение Немилостивого – лишь начало, должна еще наступить ответственность за вождение в нетрезвом состоянии и неповиновение полиции.

Напомним: Шмыгаль анонсировал внеочередное заседание Кабмина на утро ночью.

Правительство отреагировало на скандал после того, как в СМИ появилось видео пререканий Немилостивого и патрульных на столичной дороге, хотя сам инцидент датирован 30 декабря 2020 года.

По данным патрульных полицейских, чиновник нарушил правила дорожного движения и оказался нетрезвым. Но при составлении протокола он бросил им ключи от авто и собирался идти с места событий, бравировал высокой должностью и даже толкал и одергивал правоохранителей..

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в Facebook назвал неприемлемым поведение своего заместителя Немилостивого, а тот в комментариях извинился перед начальником за "безответственное поведение".

Источник

Кабмин, увольнение, Немилостивый
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