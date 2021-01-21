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В центре Мадрида прогремел мощный взрыв

21.01.2021 / 08:59
В центре Мадрида 20 января на улице Толедо произошел мощный взрыв.

По сведениям газеты El Mundo, причиной могла стать утечка газа. Разрушено несколько верхних этажей здания, где находятся школа и детский сад. По предварительным данным, несколько человек погибли.

Фото:CarmenAreYo / Twitter

Фото:leireariz / Twitter

Фото:Susana Vera / Reuters

Фото:Susana Vera / Reuters

Фото:Susana Vera / Reuters

Фото:Manu Fernandez / AP

Фото:leireariz / Twitter

Фото:Jenniferlalala9 / Twitter

Источник

взрыв, Мадрид
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