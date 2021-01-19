На Буковине обнаружили зуб мамонта, которому 300 тысяч лет

Об этом рассказал профессор кафедры физической географии, геоморфологии и палеогеографии Черновицкого университета Богдан Ридуш.

"У нас есть останки разных мамонтов. Из того, что уже опубликовано, у нас есть находка так называемого Хазарского мамонта (лат. Mammuthus trogontherii chosaricus), его зуб. Это один из предков обычного Шерстистого мамонта, который жил около 300 тысяч лет тому назад. Его нашли вблизи палеолитической стоянки на Днестре Молодова V", - сказал ученый.

Ранее считалось, что древнейшие слои этой стоянки имеют возраст 50-60 тысяч лет. Но найденный зуб доказывает, что там спрятаны и гораздо более древние останки животных.

По словам ученого, найденный зуб нашли прошлой зимой. Из-за низкого уровня воды в Днестре именно в это время лучше всего проводить научные исследования.

"У нас на территории области известны несколько опорных, то есть хорошо исследованных многослойных палеолитических стоянок. Самая известная из них - это Молодова V. Она находится в долине Днестра. Этот зуб мы нашли прошлой зимой. Уровень водохранилища упал, была также теплая зима, и мы ездили смотреть разрез этой стоянки. Там нашли много интересных останков. Кроме зуба мамонта, мы нашли и несколько зубов лошадей, которым также около 300 тысяч лет. Они отличаются по размерам и по морфологии от нынешних лошадей", - добавил Богдан Ридуш.

Он сообщил, что найденный зуб сейчас является древнейшей находкой останков мамонта, которые когда-либо находили на территории области.

После проведения всех необходимых исследований, 300-тысячелетний зуб мамонта смогут передать в природоведческий музей ЧНУ.

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