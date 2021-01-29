В Нидерландах снова митингуют против карантинных ограничений, есть задержанные

Плиция призала митингующих соблюдать порядок и дистанцию.

В Апелдорне предприниматели просят митингующих не уничтожать и не грабить их магазины. В митинге против коронавирусных ограничений в Апелдорне приняли участие примерно 400 человек. Они уверяли, что акция мирная. В то же время, четырех участников акции в Апелдорне задержали правоохранители за оскорбления полиции и агрессивные действия.

Между тем в центре Амстердама на демонстрацию собралось около 200 человек. Тридцать человек были задержаны.

В Нидерландах после введения комендантского часа начались антикарантинные протесты. Такие акции проходили в нескольких городах Нидерландов и впоследствии привели к беспорядкам.

Демонстрации обычно проходили по одному сценарию. Незадолго до начала комендантского часа на улицах собирался народ, начинал все крушить, поджигать и грабить.

Вместе с правоохранителями патрулировать улицы городов начали волонтеры и футбольные фанаты, чтобы положить конец ночным беспорядкам и ограблениям магазинов во время протестов.

Протесты вызвало введение с 23 января комендантского часа на всей территории страны. Согласно решению парламента, он действует с 21:00 по 4:30. В это время выходить из дома разрешается только на работу и с целью выгула собак. Первая акция протеста состоялась в минувшую субботу, после введения комендантского часа. Планируется, что комендантский час будет действовать до 9 февраля. За его нарушение налагается штраф в размере 95 евро.

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