В Украину экстрадировали из Дании главаря банды наркодельцов

Об этом в Фейсбуке сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

По информации полиции, житель Житомирщины привлек своих родных и близких к производству и дальнейшему распространению психотропного вещества оптовыми партиями на территории Житомирской и Винницкой областей.

Собрав достаточно доказательств, полицейские пресекли преступный промысел наркодельцов и изъяли большое количество наркотиков, прекурсоров, оружия и задержали четырех участников криминальной группировки.

Организатор наркогруппы, пытаясь избежать наказания за содеянное, в июле 2019 года воспользовался визуальной схожестью с родным братом и по его загранпаспорту незаконно пересек границу Украины в направлении Польши. Беглеца объявили в международный розыск.

Более года он скрывался от правоохранительных органов.

При содействии НЦБ «Интерпол» в королевстве Дания 50-летнего жителя Житомира задержали и экстрадировали в Украину.

За незаконную наркоторговлю задержанному грозит лишение свободы от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

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