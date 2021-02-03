Войти | Зарегистрироваться
06:34

среда,
03 февраля
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Фото Фото

В Украину экстрадировали из Дании главаря банды наркодельцов

03.02.2021 / 06:00
Организатора наркогруппировки, который наладил производство и сбыт оптовых партий наркотиков на территории двух областей, экстрадировали из Дании в Украину.

Об этом в Фейсбуке сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

По информации полиции, житель Житомирщины привлек своих родных и близких к производству и дальнейшему распространению психотропного вещества оптовыми партиями на территории Житомирской и Винницкой областей.

Собрав достаточно доказательств, полицейские пресекли преступный промысел наркодельцов и изъяли большое количество наркотиков, прекурсоров, оружия и задержали четырех участников криминальной группировки.

Организатор наркогруппы, пытаясь избежать наказания за содеянное, в июле 2019 года воспользовался визуальной схожестью с родным братом и по его загранпаспорту незаконно пересек границу Украины в направлении Польши. Беглеца объявили в международный розыск.

Более года он скрывался от правоохранительных органов.

При содействии НЦБ «Интерпол» в королевстве Дания 50-летнего жителя Житомира задержали и экстрадировали в Украину.

За незаконную наркоторговлю задержанному грозит лишение свободы от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Источник

Дания, наркодельцы
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.