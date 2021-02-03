Пожар в COVID-отделении запорожской больницы: погибла врач и трое пациентов на ИВЛ

Об этом сообщает местное издание 061.ua.

Пожар, по информации издания, начался в 23.25 3 февраля. Горел пятиэтажный корпус.

На первом этаже в реанимации, в одной из палат на 20 кв.м произошло возгорание. Во время ликвидации были спасены 8 людей, но найдены 4 тела: врач, молодая девушка 1994 года рождения, и трое пациентов на ИВЛ, сообщил председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух с места трагедии.

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