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Пожар в COVID-отделении запорожской больницы: погибла врач и трое пациентов на ИВЛ

04.02.2021 / 05:48
В Запорожье в областной инфекционной больнице в реанимационном отделении произошел пожар. Погибли трое больных и молодой врач.

Об этом сообщает местное издание 061.ua.

Пожар, по информации издания, начался в 23.25 3 февраля. Горел пятиэтажный корпус.

На первом этаже в реанимации, в одной из палат на 20 кв.м произошло возгорание. Во время ликвидации были спасены 8 людей, но найдены 4 тела: врач, молодая девушка 1994 года рождения, и трое пациентов на ИВЛ, сообщил председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух с места трагедии.

В инфекционной больнице Запорожья произошел пожар, есть жертвы

В инфекционной больнице Запорожья произошел пожар, есть жертвы

В инфекционной больнице Запорожья произошел пожар, есть жертвы

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больница, пожар, Запорожье
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