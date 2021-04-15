На Прикарпатье из горящей больницы эвакуировали 37 человек

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Ивано-Франковской области в Фейсбуке.

«15 апреля в 7:39 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре Долинской ЦРБ в городе Долина на улице Оксаны Грицей. Из помещения были эвакуированы 37 человек», - говорится в сообщении спасателей.

По их информации, пожар Долинской ЦРБ возник из-за возгорания кровли двухэтажного здания и комнаты старого корпуса больницы. Площадь пожара составляла около 250 м.кв. На месте работали 75 спасателей, задействованы 17 единиц техники.

Около 9 часов спасателям удалось локализовать огонь. Жертв и пострадавших нет.

Источник