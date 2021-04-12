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СМИ опубликовали новые доказательства вины РФ в катастрофе рейса MH17

12.04.2021 / 08:37
СМИ опубликовали новые доказательства вины РФ в катастрофе рейса MH17
Нидерландская телерадиокомпания NOS опубликовала новые записи разговоров боевиков ОРДО перед и после того, как российский "Бук" сбил малазийский "Боинг" MH17 17 июля 2014 года.

Об этом сообщалось в программе Nieuwsuur на нидерландском телеканале.

В опубликованных записях фигурируют подозреваемые российские наемники Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Леонид Харченко.

В одном из фрагментов разговоров Дубинский заявляет, что Гиркин "выходил на Москву" в день аварии МН17. Кроме этого, он говорит, что боевики ждут "решения Москвы" по выводу их подразделений из Славянска.

В другом разговоре подчиненный Дубинский Пулатов говорит ему, что "танки не нужны, нужна только дальнобойная артиллерия и хорошее ПВО". В ответ Дубинский обещает Пулатову поставить Бук.

"Потому что больше делать нам ничего, только на Бук надеяться", - сказал он.

После сбивания МН17 Харченко звонит Пулатову и сообщает том, что террористы сбили "сушку" (речь идет об истребителе Вооруженных сил Украины - ред.). Позже Дубинский выясняет, что боевики сбили МН17.

После авиакатастрофы, Гиркин поручает Дубинскому отправить Бук в Россию через Луганскую область, однако на время террористы теряют ЗРК из виду.

Напомним, пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на оккупированной части Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», который принадлежит пятьдесят третьей зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

Окружной суд Гааги в марте 2020 года начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17.

Источник

авиакатастрофа, MH17
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