Falcon 9 совершила девятую успешную посадку на беспилотный корабль SpaceX

Об этом сообщает портал Space.

Ракета Falcon 9 - первая во флоте SpaceX, которая девять раз осуществляла подобный запуск и рекордную посадку.

Многоступенчатая ракета стартовала с площадки 39A в космическом центре Кеннеди NASA во Флориде в 6:01 по тихоокеанскому времени.

Примерно через девять минут ракета вернулась на Землю, чтобы осуществить девятую посадку на беспилотный корабль SpaceX.

Полет состоялся через несколько дней после последнего запуска компании SpaceX, когда другая ракета Falcon 9 отправилась из соседнего космического стартового комплекса 40 на станции космических сил США, в мысе Канаверал. Обе миссии доставили на орбиту полный комплект из 60 мини-спутников Starlink.

Напомним, компания SpaceX сегодня запустит очередную партию мини-спутников.

Орбитальная группировка SpaceX состоит из 1203 космических аппаратов.

В общей сложности SpaceX планирует вывести на околоземную орбиту 12 тысяч мини-спутников для покрытия Земли скоростным спутниковым интернетом, а потом довести их количество до 30 тысяч.

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