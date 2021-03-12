Perseverance начал исследовать Марс с помощью лазера

Об этом сообщает Space.

По данным NASA, 2 марта лазер нанес 30 ударов по горному камню, который находился в примерно 3,1 метра. Щелчок, издаваемый лазерной пушкой при каждом удачном попадании, был записан камерой SuperCam, которая установлена ​​на марсоходе Perseverance.

Отмечается, что астрономы смогут сделать выводы о физической структуре материала (камней), анализируя данные об интенсивности удара лазера.

«Эти записи показали, что наш микрофон не только хорошо работает, но мы также имеем очень качественный сигнал для наших научных исследований», - заявила ученая Наоми Мюрдок.

Ранее марсоход Perseverance сделал несколько снимков собственной тени при помощи камер для избежания опасностей.

Perseverance прибыл на Марс 18 февраля после почти 7 месяцев полета с Земли.

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