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В COVID-больнице в Багдаде вспыхнул пожар, 23 пациента погибли

26.04.2021 / 17:19
По меньшей мере 23 человека погибли и 44 получили ранения в результате пожара в больнице Ибн аль-Хатиб в Багдаде (Ирак).

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники и государственное информационное агентство INA

Больница Ибн аль-Хатиб предназначена для больных COVID-19. Пожар возник на этаже, где находится отделение легочной реанимации.

Отмечается, что взорвался кислородный баллон.

Генерал-майор Кадхим Бохан рассказал, что пожар уже потушен. В то же время сообщается, что из 120 пациентов спасли 90.

Источник

больница, пожар, Багдад
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