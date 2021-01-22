Войти | Зарегистрироваться
11:11

пятница,
22 января
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Происшествия

В Багдаде смертники устроили два взрыва – почти два десятка погибших

22.01.2021 / 10:54
Террористы-смертники 21 января совершили два взрыва на рынке в центре иракской столицы Багдад, в результате них погибли по меньшей мере 17 человек, более 25 человек получили ранения.

Об этом сообщают "Reuters" и "Интерфакс"

Смертники привели в действие взрывные устройства на оживленном торговом рынке на площади Таяран. Она расположена вблизи площади Тахрир в центре иракской столицы.

Иракские военные заявили, что двое злоумышленников во взрывчатых жилетах взорвали себя среди покупателей на переполненном рынке на площади Таяран.

Представитель Министерства внутренних дел Ирака сообщил агентству Reuters, что погибли по меньшей мере 13 человек, но некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии и число погибших может возрасти.

Позже представитель МВД Ирака сообщил курдскому информационному каналу "Рудау" о 17 погибших.

Теракты- "близнецы" стали первой крупной атакой за последние годы, сообщили источники из сферы безопасности страны.

Источник

взрыв, Багдад
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
22 января
21 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.