В Багдаде смертники устроили два взрыва – почти два десятка погибших

Об этом сообщают "Reuters" и "Интерфакс"

Смертники привели в действие взрывные устройства на оживленном торговом рынке на площади Таяран. Она расположена вблизи площади Тахрир в центре иракской столицы.

Иракские военные заявили, что двое злоумышленников во взрывчатых жилетах взорвали себя среди покупателей на переполненном рынке на площади Таяран.

Представитель Министерства внутренних дел Ирака сообщил агентству Reuters, что погибли по меньшей мере 13 человек, но некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии и число погибших может возрасти.

Позже представитель МВД Ирака сообщил курдскому информационному каналу "Рудау" о 17 погибших.

Теракты- "близнецы" стали первой крупной атакой за последние годы, сообщили источники из сферы безопасности страны.

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