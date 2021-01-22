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Байден возвращает США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату

22.01.2021 / 09:42
Новоизбранный президент США Джо Байден подписал первые 15-ть указов. В частности он вернул страну к Всемирной организации здравоохранения.

Об этом сообщает BВС

Байден также подписал документ о возвращении США в Парижскую хартию по климату 2015 года, которое требует сократить вредные выбросы в окружающую среду.

Президент США также отменил запрет на въезд в США для граждан ряда мусульманских и африканских стран.

Своим решением Байден также заморозил строительство стены на границе с Мексикой.

Напомним: 7 июля 45-ий президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о выходе Штатов из Всемирной организации здравоохранения.

Источник

США, Байден
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