Байден возвращает США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату

Об этом сообщает BВС

Байден также подписал документ о возвращении США в Парижскую хартию по климату 2015 года, которое требует сократить вредные выбросы в окружающую среду.

Президент США также отменил запрет на въезд в США для граждан ряда мусульманских и африканских стран.

Своим решением Байден также заморозил строительство стены на границе с Мексикой.

Напомним: 7 июля 45-ий президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о выходе Штатов из Всемирной организации здравоохранения.

Источник