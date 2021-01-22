Байден оставит решение вопроса по импичменту Трампу Сенату США, заявили в Белом доме

"Сенат может заниматься сразу несколькими делами, и сенаторы могут выполнить свою конституционную обязанность, при этом делая работу для американцев", - сказала Псаки.

Она добавила, что президент Джо Байден оставит "механику" и "специфику" процесса по импичменту Трампу Сенату.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что заявление Байдена о полученном письме от Трампа не стоит воспринимать "как признак предстоящего разговора с бывшим президентом".

По ее словам, пока Байден не планирует звонить экс-президенту.

Ранее президент США, вступивший в должность несколько часов назад, положительно охарактеризовал письмо, оставленное ему предшественником - Трампом.

"Президент написал мне очень великодушное письмо", - цитирует Байдена CNN.

Он подчеркнул, что не будет рассказывать о содержании письма, пока не поговорит с Трампом.

"Это - частное письмо, и я не буду говорить вам о содержании, пока не поговорю с ним", - пояснил президент.

После ноябрьских президентских выборов республиканец Трамп не признал победу демократа Байдена и тщетно пытался через суды добиться пересмотра итогов голосования.

В конце концов, Трамп признал, что не сможет воспрепятствовать приходу Байдена в Белый дом, и обязался организовать процесс передачи власти преемнику. В то же время, Трамп так и не признал, что победа его соперника была честной: республиканец считает, что Байден выиграл лишь благодаря масштабным нарушениям на выборах.

Сторонники Трампа 6 января во время утверждения Конгрессом победы Джо Байдена на президентских выборах ворвались в здание Капитолия, сорвав заседание. В результате беспорядков погибли пять человек.

Демократы пытались отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Байдена.

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