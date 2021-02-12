Байден прокомментировал провал импичмента Трампа

Об этом сообщает Reuters

Прямая речь: "Этот печальный раздел в нашей истории напомнил нам, что демократия является хрупкой.

Что ее нужно всегда защищать. Что мы должны быть всегда бдительными. Что насилию и экстремизму нет места в Америке. И что каждый из нас имеет обязанность и ответственность как американец, и особенно лидеры, чтобы защищать правду и побеждать ложь".

Байден также сказал, что думает о погибших во время штурма Конгресса, в том числе об офицере полиции. Президент считает, что даже те, кто выступал против обвинений, имея в виду лидера республиканцев в Сенате, все равно считают Трампа виновным в провокации к насилию.

Напомним: 13 февраля Верхняя палата Конгресса США путем общего голосования не поддержала импичмент Дональда Трампа, который 13 января был объявлен Палатой представителей.

Трамп назвал не увенчавшуюся попытку объявить ему импичмент очередным витком "охоты на ведьм", проводимой его политическими оппонентами.

Сторонники Дональда Трампа 6 января прорвались в Капитолий, что привело к эвакуации законодателей и 5 смертям.

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