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Путин не исключает блокировку YouTube в России

15.02.2021 / 15:45
Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает возможности блокирования в России YouTube и других международных интернет-ресурсов.

Об этом сообщают РБК, Кремлевский пул РИА, The Bell

Путин пообещал не сворачивать ничего в интернете до тех пор, пока у нас не будет своего. Да и когда будет свое - если что-то и сворачивать, то только исходя из конкретных ситуаций. 

Прямая речь: "У меня, например, нет желания там что-то искусственно свинчивать и закручивать. Но когда уже враждебные действия будут осуществляться, то я этого не исключаю".

РИА показал отрывки с закрытой встречи Путина с главредами российских изданий.

На встрече президент РФ заверил, что сворачивать зарубежные интернет-сервисы не будут, пока не появятся свои. А когда таковые будут запущены, то решения о блокировке определенных ресурсов будут приниматься "исходя из конкретных ситуаций".

При этом Путин считает, что если у России будет альтернатива, то и иностранные сервисы якобы начнут "вести" себя иначе.

Журналист The Bell Петр Мироненко со ссылкой на источники издания писал, что вопрос о блокировке западных интернет-сервисов задал Путину главный редактор Lenta.ru Владимир Тодоров.

Напомним, в конце 2020 года Госдума дала Роскомнадзору право блокировать иностранные интернет-ресурсы, "допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ". Такие претензии РКН предъявлял YouTube за то, что ролики пропагандиста Владимира Соловьева перестали попадать в раздел видеохостинга "В тренде", хотя "ранее это происходило регулярно".

Комитет Госдумы РФ одобрил поправки к законопроекту о штрафах для провайдеров и владельцев интернет-сайтов, которые не выполняют требование Роскомнадзора удалить запрещенный в РФ контент. YouTube, Twitter и Facebook могут угрожать штрафы до миллионов и даже миллиардов долларов.

Источник

Путин, РФ, YouTube
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