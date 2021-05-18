В Нидерландах прошла генеральная репетиция Евровидения

Учитывая пандемию коронавируса после выступления каждого участника сцену тщательно убирали и обрабатывали.

Украинская группа Go_A вышла на сцену под бурные аплодисменты.

А вот во время выступления представительницы Австралии Montaigne сцена была пуста - из-за карантина артистка участвует в конкурсе дистанционно.

После положительного результата теста на COVID-19 одного из членов польской делегации в субботу, 15 мая, остальные члены делегации сделали ПЦР-тест, и во всех результат отрицательный.

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