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В Нидерландах прошла генеральная репетиция Евровидения

18.05.2021 / 07:00
В Нидерландах прошла генеральная репетиция Евровидения
В нидерландском Роттердаме, где в этом году проходит песенный конкурс "Евровидение", на главной сцене в комплексе Ahoy прошла генеральная репетиция.

Учитывая пандемию коронавируса после выступления каждого участника сцену тщательно убирали и обрабатывали.

Украинская группа Go_A вышла на сцену под бурные аплодисменты.

А вот во время выступления представительницы Австралии Montaigne сцена была пуста - из-за карантина артистка участвует в конкурсе дистанционно.

После положительного результата теста на COVID-19 одного из членов польской делегации в субботу, 15 мая, остальные члены делегации сделали ПЦР-тест, и во всех результат отрицательный.

Источник

Евровидение, Нидерланды
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