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Вице-президент США посетила гей-парад в Вашингтоне

14.06.2021 / 09:04
Вице-президент США посетила гей-парад в Вашингтоне
Вице-президент Камала Харрис и ее муж Дуглас Эмхофф приняли участие в прайд-параде, который состоялся в субботу в центре столицы США.

Об этом сообщает WUSA9.

«Мы понимаем важность этого движения и роли лидеров в этом движении», - цитирует Камалу Харрис телеканал.

Она также подчеркнула необходимость обеспечить права трансгендерного сообщества, в том числе предусмотреть, чтобы в школах использовали «желательные для учеников местоимения» («он» или «она»).

Тем временем Джо Байден в пятую годовщину массового убийства в ночном клубе Pulse в Орландо (штат Флорида) заявил, что подпишет законопроект о предоставлении этому месту статуса национального мемориала.

Президент США отметил, что поддерживает связь с семьями жертв и выжившими, и назвал клуб «священным местом».

Напомним, 12 июня 2016 года вследствие стрельбы в ночном клубе Pulse, ставшей самой массовой в истории США атаки на ЛГБТ-сообщество, погибли 49 человек и 53 получили ранения.

Источник

гей-парад, Камала Харрис
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