В Харькове День музыки отметили шествием и концертом на воде

Комментарий по поводу событий предоставила соорганизатор праздника музыки, директор ОО «Культурна агенція А» Алина Ханбабаева.

"Это уже восьмой по счету День музыки в Харькове с 2014 года, причем в 2020 году из-за карантина он прошел онлайн, и тогда Харьков и Львов были объединены музыкальными стримами. Сегодняшний День музыки очень насыщен событиями. Он начался в 11:30 музыкальными квестами на 10-х локациях и включил в себя другие культурные акции под открытым небом: ярмарку художественных работ студентов Харьковской государственной академии дизайна и искусств, поэтические чтения, театральные перформансы с участием, в том числе, детских театров-студий, а также киносеансы и мастер-классы художников и музыкантов. Но настоящими сюрпризами для зрителей стали концерт на воде "Музыкальный сплав" и музыкальное шествие по центру города от площади Конституции до Муниципальной галереи", - отметила Ханбабаева.

По ее словам, впервые в Харькове исполнители этно из культурного центра Drum Space устроили сплав по Лопани, во время которого играли на экзотических музыкальных инструментах. Кроме гонга, зрители во время концерта на воде услышали диджериду, барабаны и другие инструменты и увидели выступление танцоров. Этим концертом исполнители присоединились ко всемирной акции "Этот момент во времени" в память о людях, умерших в результате пандемии.

"Что касается традиционного музыкального шествия, то оно, как и в 2014 или 2015 годах, собрало более ста музыкантов, которые в гриме и карнавальных костюмах - клоунов и клоунесс, пиратов, ангелов и демонов - прошли от площади Конституции по улице Рымарской и направились к Муниципальной галерее и при этом играли, демонстрируя возможности своих гитар, аккордеонов, труб, барабанов, а также пели и танцевали, и к ним охотно присоединялись горожане", - рассказала Ханбабаева.

Она добавила, что начиная с этого года в организации Дня музыки в Харькове могут принять участие все желающие. В этом году это около 100 общественных организаций, институций, концертных площадок, учреждений, а также музыкантов и художников, которые объединились, чтобы устроить общий праздник.

Праздник музыки на открытых площадках будет продолжаться до 22:00, а затем перейдет в ночные клубы. Вход на все события этого дня бесплатный, как везде в мире.

Фестиваль Fete de la Musique появился в Париже в 1982 году, а в 1985-м получил международный статус. Сейчас его отмечают более чем в 1000 городах в 120 стран, от Франции и Германии до Коста-Рики и Китая.

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