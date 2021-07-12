Корабль Virgin Galactic с Брэнсоном на борту успешно слетал в космос

Об этом говорится в прямой трансляции Virgin Galactic.

Миллиардер Ричард Брэнсон - основатель Virgin Galactic - 11 июля успешно отправился в космос. Корабль стартовал в 17:30 по киевскому времени.

Ракетоплан VSS Unity на высоту около 15-20 километров доставил самолет-носитель. Он сделал это через 45 минут после взлета. Затем запустились двигатели ракеты. Она и вывела экипаж на суборбитальную высоту около 80 км, которую ученые считают границей между атмосферой и космосом.

В течение нескольких минут экипаж ракеты находился в состоянии невесомости. А уже после этого ракета начала постепенно опускаться.

В финале миссии ракета успешно состыковалась с Землей и приземлилась.

Миллиардер Брэнсон выглядел довольным. Он широко улыбался и аплодировал команде.

Членов экипажа осмотрели врачи, чтобы убедиться, что полет не имел пагубного воздействия на их здоровье. Сами же они утверждают, что все прошло хорошо.

Портал Space.com приводит основные факты об этом полете.

Брэнсон рассказал в интервью, что был вдохновлен полетом в космос после наблюдения за миссией на Луну. А еще достаточно недавно Брэнсон отрицал, что они с Безосом соревнуются за право первыми попасть в космос.

Полеты SpaceShipTwo обычно происходят чуть ниже линии Кармана, отметки высоты в 100 километров, которую многие считают границей космоса. Но VSS Unity уже выполнила 3 ​​тестовых полета с экипажем на высоту более 80 км (это граница космоса, официально признанная НАСА, вооруженными силами США и Федеральным управлением гражданской авиации США).

Миссия Unity 22 станет уже четвертым пилотируемым космическим полетом Virgin Galactic, в то время, как Безос будет в составе команды только первого пилотируемого космического полета для Blue Origin.

Virgin Galactic стремится доставлять туристов в космос с момента своего основания в 2004 году, в то время, как Blue Origin пытается сделать то же самое после своего основания на четыре года раньше. По словам представителей компании, последняя заявленная цена за место в Virgin Galactic составляла 250 000 долларов, и более 700 человек внесли депозит.

Транспортное средство SpaceShipOne, на котором Virgin Galactic разработала SpaceShipTwo, дважды пролетело 100 км над поверхностью Земли в 2004 году, чтобы выиграть приз Ansari X Prize в размере 10 миллионов долларов за повторные полеты на частном космическом корабле многоразового использования.

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