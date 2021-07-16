Задержали мужчину, который за $50 тысяч пытался "продать" должность в ГБР

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

«Задержанный заверил жителя Киева, будто имеет влиятельные связи в конкурсной комиссии ГБР и в Верховной Раде и может «решить» вопрос трудоустройства в одно из подразделений Центрального аппарата ГБР на руководящую должность», - говорится в сообщении.

Задержали мужчину, за тысяч пытавшегося «продать» должность в ГБР/Фото: gbr.gov.ua

За свои «услуги» мужчина просил 50 тыс. долларов.

15 июля во время передачи первой части денег в сумме 35 тыс. долларов злоумышленника задержали сотрудники ГБР.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос сообщения задержанному о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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