Войти | Зарегистрироваться
09:28

пятница,
16 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Видео Видео

Задержали мужчину, который за $50 тысяч пытался "продать" должность в ГБР

16.07.2021 / 09:02
Задержали мужчину, который за $50 тысяч пытался "продать" должность в ГБР
Работники Госубюро расследований задержали гражданина Украины, который за 50 тысяч долларов США пытался «продать» должность в ГБР.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

«Задержанный заверил жителя Киева, будто имеет влиятельные связи в конкурсной комиссии ГБР и в Верховной Раде и может «решить» вопрос трудоустройства в одно из подразделений Центрального аппарата ГБР на руководящую должность», - говорится в сообщении.

Задержали мужчину, за тысяч пытавшегося «продать» должность в ГБР/Фото: gbr.gov.ua
За свои «услуги» мужчина просил 50 тыс. долларов.

15 июля во время передачи первой части денег в сумме 35 тыс. долларов злоумышленника задержали сотрудники ГБР.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос сообщения задержанному о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Источник

должность, ГБР
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 июля
15 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.